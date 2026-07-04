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Manisa'da çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa'da çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısından dengesini kaybederek düşen 68 yaşındaki Faruk Cenger, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 katlı binanın çatısından düşen 68 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk Cenger (68), çıktığı 4 katlı binanın çatı katında dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Cenger için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Cenger, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Salihli Devlet Hastanesi'nden emekli olan ve ilçede uzun yıllar su satışı yaptığı öğrenilen 68 yaşındaki Faruk Cenger'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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