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Manisa'da Ayakkabıcılar Sitesinde Yangın Çıktı

Manisa'da Ayakkabıcılar Sitesinde Yangın Çıktı
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Manisa'nın Güzelyurt Mahallesinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesinin idari binasında çıkan yangında, depo kısmındaki ayakkabı ve kimyasal yapıştırıcılar alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Manisa Ayakkabıcılar Sitesinin idari binasının depo kısmında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesinin idari binasına ait depoda yangın çıktı. Yangında depoda istifli bulunan ayakkabı ve kimyasal yapıştırıcılar alev aldı. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlara sıçrayan yangını itfaiye ekipleri büyük bir çaba göstererek kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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