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Manisa'da Aranan Şahıslar Uygulaması: 24 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'da Aranan Şahıslar Uygulaması: 24 Kişi Gözaltına Alındı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde gerçekleştirilen 'Aranan şahıslar uygulaması' kapsamında 24 aranan kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, bugün ülke genelinde gerçekleştirilen 'Aranan şahıslar uygulaması' kapsamında kent genelinde yapılan çalışmalarda toplam 24 aranan şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında; ifadeye yönelik aranması bulunan 8 kişi, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 24 şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 16'sı, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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