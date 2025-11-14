Manisa'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yürüttükleri operasyonlarda 4 kişiyi yakaladı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son yapılan operasyonda, kesinleşmiş 16 yıl, 12 yıl, 10 yıl ve 7 yıl hapis cezası bulunan M.Ş., E.Ö., H.C.K. ve A.K. isimli dört şahıs yakalandı.

Şüpheliler hakkında yağma, rüşvet, hırsızlık ve çok sayıda farklı suçtan arama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Salihli'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - MANİSA