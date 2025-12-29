Haberler

Sığındığı araçta yanarak can verdi

Yunusemre ilçesinde, evsiz ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir erkek, geceyi geçirmek için girdiği kamyonette çıkan yangında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde araç yangınına giden ekipler araç içinde yanmış bir erkek cesedi buldu. Evsiz olduğu öğrenilen şahsın geceyi geçirmek için kamyonete girdiği ve araçta çıkan yangında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde Küçük Sanayi Sitesi içinde uzun süredir kullanılmayan ve park halindeki açık kasa kamyonetin içinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Evsiz ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Konya doğumlu Murat Kaymaz, geceleri geçirdiği park halinde bulunan 45 HC 1313 plakalı açık kasa kamyonetin içine girdi. Araç içinde madde uyuyakalan Kaymaz, açık kasa kamyonette çıkan yangında alevlere teslim oldu. Aracın yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç yangınını söndürdükten sonra aracın içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve incelenen kamera görüntüleri sonrası yanmış cesedin bölgede gezinen ve günlük işlerle geçimini temin eden 51 yaşındaki Murat Kaymaz'a ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

