Haberler

Alkol masasında tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 ağır yaralı

Alkol masasında tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akhisar'da alkol alan 3 arkadaş arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 22 yaşındaki Mert Aybar hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

  • Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkol alan üç arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüne ve iki kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.
  • Olayda Mert Aybar vücuduna isabet eden domuz kurşunu nedeniyle hayatını kaybetti, Mehmet Ç. ve Emre T. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkol alan 3 arkadaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönmesiyle 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Mert Aybar (22), Mehmet Ç. (22) ve Emre T. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 arkadaşın birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtığı öne sürüldü. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Ç. ve Emre T. ise ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aybar'ın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

İçki ve kumar bütün kötülüklerin anasıdır. Uyuşturucu ekip biçmek satmakta çocukları

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

ABD'yi karıştıran cinayet sonrası protestolar patladı
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ICE polisleri ABD'li kadını öldürdü, protestolar patladı! Halk sokağa indi

ABD'yi karıştıran cinayet sonrası protestolar patladı
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler