Manisa'da 31 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, Silahla Konutta Geceleyin Yağma suçundan 31 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.K. gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 6 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde A.K. (40) isimli şahsı yakaladı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda Manisa İlamat ve İnfaz Bürosunca 2 ayrı yakalama emri ile Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan 31 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA