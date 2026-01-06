Haberler

Manisa'da 31 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Manisa'da 31 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, polis ekipleri tarafından yakalanan A.K., Silahla Konutta Geceleyin Yağma suçundan 31 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, Silahla Konutta Geceleyin Yağma suçundan 31 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.K. gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 6 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde A.K. (40) isimli şahsı yakaladı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda Manisa İlamat ve İnfaz Bürosunca 2 ayrı yakalama emri ile Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan 31 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali

Solskjaer için geri dönüş ihtimali! Teklife sıcak bakıyor
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı