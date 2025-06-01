Manisa'da 26 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu

Manisa'da 26 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu
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Alaşehir'de bir parkta hareketsiz halde bulunan 26 yaşındaki Berfun Kırıktaş'ın ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 yaşındaki genç bir parkta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 21.00 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi Kenan Evren Parkı Hüseyinoğlu Çeşmesi mevkiinde, vatandaşlar yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın 26 yaşındaki Berfun Kırıktaş olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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