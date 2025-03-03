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Manisa'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Manisa'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 21 ayrı suç dosyasından hakkında toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 2 yıldır aranan M.A.G. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 21 ayrı dosyadan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 yıldır aranan şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet sonucunda; 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından oluşan 21 ayrı suç dosyasından yaklaşık iki yıldır aranan ve hakkında toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin TL adli para cezası bulunan M.A.G. (46/E) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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