Manisa’da 11 bin 214 adet sentetik hap ele geçirildi

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 bin 214 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (24) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda zulalanmış halde 11 bin 214 adet sentetik hap ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.K., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı