Manisa Barosu, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

Manisa Barosu, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti
Turgutlu'da meydana gelen kadın cinayeti ve bıçaklı saldırı olaylarının ardından Manisa Barosu, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla açıklama yaptı. Baro yetkilileri, bu olayların sistematik bir cezasızlığın sonucu olduğunu ve kadınların yaşam hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

Turgutlu'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kadın cinayeti ve kadına yönelik bıçaklı saldırı olaylarının ardından Manisa Barosu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Turgutlu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" sloganıyla yapılan açıklamada, son yaşanan olayların toplum vicdanını derinden yaraladığı vurgulandı. Baro temsilcileri, kadın cinayetlerinin münferit değil, sistematik bir cezasızlık ve ihmalkarlığın sonucu olduğunu belirtti.

Manisa Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Her gün bir kadın daha şiddete maruz kalıyor, susturuluyor ya da yaşam hakkı elinden alınıyor. Adaletin sağlanmadığı her durumda yeni suçlara davetiye çıkarılıyor. Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu olamaz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların yaşam hakkı için en önemli yasal güvencelerden biri olduğu hatırlatılarak, sözleşmenin feshedilmesinin kadınların korunmasız bırakılmasına neden olduğu belirtildi. "Sözleşme uygulandığında kadınlar yaşıyor, uygulanmadığında kadınlar ölüyor. Bu yüzden her bir maddesini savunmaya devam edeceğiz." denildi.

Baro yetkilileri, Turgutlu'da son haftalarda yaşanan iki ayrı şiddet olayının kadınların korunma taleplerinin reddedilmesi, uzaklaştırma kararlarının uygulanmaması ve ihmaller zinciri nedeniyle meydana geldiğine dikkat çekti. Açıklamada, "Bu olaylar yalnızca trajedi değil, aynı zamanda sistematik bir ihmalkarlığın göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Manisa Barosu, kadınların yaşam hakkını korumakla yükümlü tüm kurumlara sorumluluklarını hatırlatarak, failleri değil mağdurları koruyan bir adalet düzeninin kurulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda, "Ne Turgutlu'daki kadınların ne de adalet bekleyen hiçbir kadının sesi sessizlikte kaybolmayacak. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Çünkü susarsak, sıra hepimize gelecek. Adalet yerini bulana, kadınlar özgürce yaşayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." denildi.

Manisa Barosu yetkilileri, her kadın cinayetinin takipçisi olacaklarını, şiddetin karşısında sessiz kalmayacaklarını bir kez daha kamuoyuna duyurdu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
