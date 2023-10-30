Manisa Akhisar'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Manisa Akhisar'da dün gece yaşanan silahlı vurulma olayında yaralanan İbrahim Şenel'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Akhisar'da dün gece saat 21.00 sıralarında Akhisar İlçe Sağlık Müdürü önünde çıkan tartışma sonucunda Z.G. ve R.S. isimli şüpheliler yanında bulundurduğu silahı çıkararak İbrahim Şenel'e ateş etti. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil servis ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Olay yerinde kanlar içinde kalan İbrahim Şenel 112 acil servisi ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi hastanesine sevk edilen ağır yaralı İbrahim Şenel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bugün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi. Şenel'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü alarma geçti

Olayın hemen ardından sıkı çalışma içerisine giren Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili şüphelileri silahı ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüphelilerin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. - MANİSA