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Manisa 3. sayfa haberleri: Manisa'da kaza: 2'si çocuk 7 yaralı

Manisa 3. sayfa haberleri: Manisa'da kaza: 2'si çocuk 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberleri... Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza, Soma-Savaştepe karayolu Sevişler Mahallesi mevkisi otoyol yol ayrımında, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Araçlarda bulunan aynı aileden Azime, Nurcan, Ramazan ile çocuklardan Hamza ile Halil Ö. ile diğer araçtaki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Soma Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

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