Manisa 3. sayfa haberi | Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Manisa haberler: Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kentteki bazı caddeler adeta göle dönerken, itfaiye ve MASKİ ekipleri su tahliyesi için yoğun çaba harcadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi'nde yollar adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası teyakkuzda bekleyen MASKİ ve itfaiye ekipleri baskın olan bölgelerde seferberlik başlattı. Ekipler, ihbar gelen bölgelerde su tahliyelerini sürdürüyor.