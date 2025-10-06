Haberler

"Manifest" Grubu hakkındaki soruşturma tamamlandı: İşte talep edilen ceza

Manifest grubunun konser görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, grup üyeleri hakkında "teşhir yoluyla hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlaması yöneltildi. Savcılık, bu kapsamda müzisyenlerin 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş Küçükçiftlik Park'ta sahne alan Manifest grubuna yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı.

Savcılığın açıklamasında, konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlar sergilendiği belirtildi. Bu tür eylemlerin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği ve kültürel değerleri zedeleyebileceği ifade edildi.

Soruşturmanın ardından Manifest grubu, Türkiye turnesini iptal ettiklerini açıklamıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Yürütülen incelemenin tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede, grup üyeleri hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlaması yöneltildi. Savcılık, bu kapsamda müzisyenlerin 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ümit Yurtsever:

araplaşmanın adımları bunlar

Sadık:

An ayın adımları pavyon zihniyetimi

Sadık:

Laik zihniyet ülkeyi pavyon yapacak

