Manavgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araca arkadan gelen araçların çarpması sonucu meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Alkan'ın kullandığı 07 ALN 237 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ulus Akkılıç'ın kullandığı 07 BEK 009 plakalı otomobile, bu araç da Hidayet İrfan Yücesan'ın kullandığı 34 ETE 717 plakalı otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücülerinden Ulus Akkılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA