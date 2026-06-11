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Antalya'da göz göre göre gelen kaza kamerada

Antalya'da göz göre göre gelen kaza kamerada
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran otomobile çarptı. Göz göre göre gelen kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Yayla Mahallesi 2589. Sokak ile Barbaros Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2589. Sokak'tan Barbaros Caddesi'ne çıkmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil, refüjde bir süre bekledi. Bu sırada Barbaros Caddesi'nde seyreden başka bir otomobil, kavşak yakınındaki yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için durdu. Refüjde bekleyen otomobilin yeniden hareket etmesiyle iki araç çarpıştı. Düşük hızda gerçekleşen kazada yaralanan olmazken, çarpışma maddi hasarla atlatıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüjde bekledikten sonra hareket ettiği, bu sırada caddede ilerleyen diğer otomobilin yaya geçidindeki yayalara yol vermek için durduğu, hareketlenen otomobilin ise bu araca çarptığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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