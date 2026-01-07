Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Manavgat ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli M.B.'nin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 20 gram skunk, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 15 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 8 bin 600 adet boş makaron ve 6 bin 250 adet içime hazır tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA