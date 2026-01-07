Haberler

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat'ta yaptığı uyuşturucu operasyonunda 20 gram skunk ve kaçak tütün ürünleri ele geçirdi. Şüpheli M.B. hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Manavgat ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli M.B.'nin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 20 gram skunk, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 15 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 8 bin 600 adet boş makaron ve 6 bin 250 adet içime hazır tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi