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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 'dönüş yapılmaz' levhasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "dönüş yapılmaz" levhasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2009 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2025 Sokak istikametine seyir halinde olan Mehmet İbrahim Y. idaresindeki 07 CBJ 644 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen ve "dönüş yapılmaz" levhasına rağmen U dönüşü yapmaya çalışan Turgut Ş. kullandığı 07 AJF 303 plakalı otomobile çarptı.

Çarpma nedeniyle motosiklet sürücüsü Mehmet İbrahim Yıldır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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