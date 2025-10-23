Haberler

Manavgat'ta U Dönüşü Yaparken Kazaya Karıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta U Dönüşü Yaparken Kazaya Karıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde U dönüşü yapmak isteyen hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Örnek Mahallesi Kum mevkii yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, barınak yönünden D-400 Karayolu istikametine ilerleyen Mehmet B. yönetimindeki 07 CEH 627 plakalı otomobil, D-400'e yaklaşık 200 metre mesafede yol kenarında park halinde bulunan ve aniden U dönüşü yapan Halis İ. idaresindeki 06 JE 360 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari aracın sürücüsü Halis İ. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın dönüşe başladığı sırada otomobilin çarpması yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
