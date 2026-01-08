Sağa dönmek için sinyal verip önce sol şeride geçen otomobile yandan çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağa dönmek için sinyal verip önce sol şeride doğru kayan otomobil aynı istikamette seyir halindeki ticari taksi ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobillerde hasar oluşurken, kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Ç'nin 07 J 0086 plakalı ticari taksi 5036 sokak kesişimine geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Alman uyruklu Bettina M.'nin kullandığı 07 AVB 382 plakalı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına ve araç kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmazken, Alman sürücünün kullandığı otomobilin yolun sol şeridindeyken, ağ şeride geçtiği ve ardından sinyal verip sola döndüğü sırada meydana geldiği gözlendi. - ANTALYA