Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 2 kişi yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.
Kaza, Manavgat ilçesinde Titreyengöl Caddesi Sorgun Bulvarı kavşağında meydana geldi. Berkay Ç'nin kullandığı 34 KSS 707 plakalı otomobil, Ergün K. yönetimindeki 07 BPC 112 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sırasında 07 BPC 112 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife B. ve Filiz A. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA