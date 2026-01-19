Haberler

Alkolün etkisiyle pazaryerinde sızdı, vatandaşlar uyandıramayınca polis ve sağlık ekipleri müdahale etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahıs, semt pazarında alkolün etkisiyle yerde hareketsiz bulundu. 112 Acil ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, semt pazarında uzun süre yerde hareketsiz yatan şahıs, 112 sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.T. isimli vatandaşın aldığı alkolün etkisiyle pazar içerisinde sızdığı ve vatandaşlar tarafından kaldırılamadığı bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, ekipleri alarma geçirdi. Cumartesi pazarına gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan şahsı uzun süre uyandırabilmek için çaba harcasa da bunu başaramadı. Elinde pazar malzemeleri, montunun içerisinde alkol şişesi bulunduğu bildirilen şahıs, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa alındıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
