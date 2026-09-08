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Manavgat’ta refüjdeki kuru otlar yandı

Manavgat’ta refüjdeki kuru otlar yandı
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Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde bakımsızlık nedeniyle kuruyan ot ve ağaçların tutuşması sonucu çıkan yangın çevrede bulunan işyeri çalışanları ve itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde bakımsızlık nedeniyle kuruyan ot ve ağaçların tutuşması sonucu çıkan yangın çevrede bulunan işyeri çalışanları ve itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Refüjde bulunan aydınlatma direğinin tabanından başladığı belirtilen yangın sırasında tutuşan ot ve ağaçlar geceyi aydınlatarak adeta gündüze dönmese neden oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınlarında refüjden yükselen alevleri gören mobilya atölyesi çalışanları, bir taraftan yangına müdahalede bulunurken diğer taraftan 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Mobilya atölyesi çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda tamamen söndürülürken, kurumuş ot ve ağaçların tutuşmasıyla yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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