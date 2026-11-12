Manavgat'ta park halindeki araca çarpan sürücü, ulaşamayınca cama not bıraktı

Manavgat'ta park halindeki araca çarpan sürücü, ulaşamayınca cama not bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki bir araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, aracın sürücüsüne ulaşamayınca camına not bırakarak olay yerinden ayrıldı. Sürücü, notta numarasını ve sol sis camının çatladığını belirtti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, çarptığı aracın sürücüsüne ulaşamayınca aracın camına not bırakıp gitti.
Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4501 Sokak üzerinde yaşanan olay, insanlığın hala ölmediğini gözler önüne serdi. Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında park halindeki 07 HBY 83 plakalı araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, tüm aramalarına rağmen çarptığı aracın sürücüsüne ulaşamadı. Çabaları sonuçsuz kalan sürücü çarptığı aracın sürücü camına camına 'Aracınıza vurdum. Numaram yukarıda yazılı. Sol sis camı çatladı' şeklinde not bırakarak ayrıldı.