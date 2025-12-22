Haberler

Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, sürücülerden biri yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Çakalderesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 kara yolu istikametinde ilerleyen Kaan İ.'nin kullandığı 07 CCR 801 plakalı otomobil, kavşakta Manavgat Caddesi yönüne seyreden Uğur A.'nın kullandığı 07 ATG 714 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

