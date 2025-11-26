Haberler

Manavgat'ta Ormanlık Alanlarda Mangal ve Ateş Yakma Yasağı Denetimleri Artırıldı

Manavgat'ta Ormanlık Alanlarda Mangal ve Ateş Yakma Yasağı Denetimleri Artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarını önlemek amacıyla jandarma ekipleri, Sorgun ormanlarında mangal ve ateş yakma yasağına uymayanlara para cezaları uygulama kararı aldı. Denetimler arttırılarak, vatandaşlar doğayı koruma konusunda uyarılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşların ormanlık alanlara giriş yaparak mangal ve ateş yakmaları üzerine jandarma ekipleri araçlı ve yaya olarak Sorgun ormanlarında devriye ve denetimlerini arttırdı. Yasağa uymayanlara,"Emre aykırı davranış" nedeniyle idari para cezası kesilecek.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, hafta sonları başta olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde ormanlık alanlara giriş yaparak mangal ve ateş yaktığı Sorgun ormanlarında yangın olaylarının yaşanmaması amacıyla denetimlerini artırdı. Araçlı ve yaya olarak gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinin yanında dron ile havadan yapılan denetimlerde, orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlarda ateş ve mangal yakmanın kesinlikle yasak olduğu, vatandaşların mangal yakmak için sadece belirlenmiş mesire alanlarını kullanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yasağa uymayanlara para cezası kesilecek

Denetimler kapsamında, orman içerisinde ateş yaktığı tespit edilen vatandaşlar hakkında "Emre Aykırı Davranış" nedeniyle idari para cezası uygulanacağı bilgisi verilirken, jandarma ekipleri orman yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde kontrolleri sürdürüyor. Jandarma yetkilileri, vatandaşların doğayı koruma konusunda duyarlı olmaları ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları çağrısında bulundu. Ayrıca, başta Sorgun ormanları olmak üzere ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakılmaması konusunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından pankartlar hazırlanarak görülebilecek yerlere asılacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.