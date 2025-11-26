Manavgat'ta Ormanlık Alanlarda Mangal ve Ateş Yakma Yasağı Denetimleri Artırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşların ormanlık alanlara giriş yaparak mangal ve ateş yakmaları üzerine jandarma ekipleri araçlı ve yaya olarak Sorgun ormanlarında devriye ve denetimlerini arttırdı. Yasağa uymayanlara,"Emre aykırı davranış" nedeniyle idari para cezası kesilecek.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, hafta sonları başta olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde ormanlık alanlara giriş yaparak mangal ve ateş yaktığı Sorgun ormanlarında yangın olaylarının yaşanmaması amacıyla denetimlerini artırdı. Araçlı ve yaya olarak gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinin yanında dron ile havadan yapılan denetimlerde, orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlarda ateş ve mangal yakmanın kesinlikle yasak olduğu, vatandaşların mangal yakmak için sadece belirlenmiş mesire alanlarını kullanmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yasağa uymayanlara para cezası kesilecek

Denetimler kapsamında, orman içerisinde ateş yaktığı tespit edilen vatandaşlar hakkında "Emre Aykırı Davranış" nedeniyle idari para cezası uygulanacağı bilgisi verilirken, jandarma ekipleri orman yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde kontrolleri sürdürüyor. Jandarma yetkilileri, vatandaşların doğayı koruma konusunda duyarlı olmaları ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları çağrısında bulundu. Ayrıca, başta Sorgun ormanları olmak üzere ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakılmaması konusunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından pankartlar hazırlanarak görülebilecek yerlere asılacağı bildirildi. - ANTALYA