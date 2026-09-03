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Manavgat'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Manavgat'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Örenşehir Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler, 6 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 10 arazöz ile karadan müdahale ediyor. 75 personelin katıldığı çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Örenşehir Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı sevk edildi. Çalışmalara 75 teknik personel ve yangın işçisi katılıyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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