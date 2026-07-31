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Manavgat’ta önce kamyona ardından site duvarına çarptı: 1’i çocuk 4 yaralı

Manavgat’ta önce kamyona ardından site duvarına çarptı: 1’i çocuk 4 yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kamyona ardından da yol kenarındaki sitenin duvarına çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kamyona ardından da yol kenarındaki sitenin duvarına çarptı. Kazada araçtaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden gelip Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Esra C.'nin kullandığı 07 FL 825 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette seyir halindeki Eşref Y.'nin kullandığı 07 VH 979 plakalı kamyonun ön tamponuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüsü Esra C. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İlayda M., Fatma N. M. ve 13 yaşındaki D. A. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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