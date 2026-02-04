Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan öğrencilere dolandırıcılık uyarısı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, lise son sınıf ve üniversite öğrencilerine yönelik bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Son dönemlerde bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçları kapsamında, özellikle üniversite öğrencilerinin hedef alındığına dikkat çeken Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, "Öğrencilerin fiilin hukuki ve cezai sonuçlarının farkında olmaksızın banka hesaplarını kullandırmaları suretiyle suç sürecine dahil edildikleri, bu durumun ise gençlerin sanık konumuna düşmelerine ve telafisi güç mağduriyetler yaşamalarına yol açtığı gözlemlenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından hazırlanan dijital materyal, afiş ve broşür, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarının önlemesi hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir bilgilendirme çalışmasıdır" dedi.

Bilgilendirme çalışması başlatıldı

Yapılacak olan çalışma ile gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesinin amaçlandığını belirten Selimefendigil, "Bu kapsamda, üniversite öğrencileri ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak gönüllülük esaslı bilgilendirme faaliyetleri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Fakültesi Dekanlığı ve Manavgat Meslek Yüksekokullu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde devam etmektedir. Çalışmalarla gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, dijital alandaki risklere karşı bilinç düzeyinin artırılması, ailelerin ve toplumun mağduriyetlerinin önlenmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.