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Motosikletiyle yayaya çarptı, trafik ekibini beklemeyip gitti

Motosikletiyle yayaya çarptı, trafik ekibini beklemeyip gitti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralanırken, sürücü trafik ekipleri gelmeden motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralanırken, kaza sonrası sürücü trafik ekibi olay yerine gelmeden motosikletine binerek bölgeden ayrıldı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yolun karşısına geçmekte olan Fatma G. isimli yayaya çarptı.

Kazada yaralanan Fatma G., 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazanın ardından olay yerine gelen basın mensubunun görüntü alması, motosiklet sürücüsü ve yakınları olduğu belirlenen kişiler tarafından engellenmeye çalışılırken, motosiklet sürücüsü trafik ekipleri olay yerine gelmeden motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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