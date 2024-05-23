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Manavgat'ta motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Manavgat'ın Şeyh Şamil Caddesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan aynı yaştaki arkadaşı yaralandı.

Manavgat Şeyh Şamil Caddesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan aynı yaştaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Çarşamba Pazarı istikametinden gelip Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine gitmekte olan Muhammet Öz'ün kullandığı 07 AFY 630 plakalı otomobil ile 6544 Sokak'tan Şeyh Şamil Caddesi'ne çıkan 14 yaşındaki A.Y.'nin kullandığı 07 BGY 276 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, motosiklet sürücüsü 14 yaşındaki A.Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan kendisiyle aynı yaştaki Ş.S. yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şeyh Şamil Motosiklet Manavgat trafik Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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