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Kaza yapan mesai arkadaşlarını güneşten korumaya çalıştılar

Kaza yapan mesai arkadaşlarını güneşten korumaya çalıştılar
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ASAT çalışanını mesai arkadaşları, güneşlik tutarak sıcaktan korumaya çalıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün mesai arkadaşları, yaralı halde yerde yatmakta olan çalışanı araçtan getirdikleri güneşlik ile güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8121. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Can B.C.'nin kullandığı 07 CIR 005 plakalı ASAT'a ait motosiklet, Ali A.'nın kullandığı 07 SA 868 plakalı otomobile yandan çarptı. ASAT'ta su sayacı okumakla görevli motosiklet sürücüsü Can B.C.'nin yardımına ise mesai arkadaşları koştu. ASAT çalışanları, yerde yaralı yatan arkadaşlarını bunaltıcı sıcaktan korumak için olay yerine geldikleri aracın konsolunu güneşten korumak için kullanılan güneşliği arkadaşlarının üzerine tuttu. Yaralı çalışan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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