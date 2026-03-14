Manavgat'ta park halindeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3044 sokak üzerinden 3037 sokak istikametine seyir halinde olan Emirhan D. idaresindeki 34 MCK 841 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 07 AUL 618 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen Emirhan D'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı