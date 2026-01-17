Haberler

İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adliye istikametine seyir halinde bulunan R.K.'nın kullandığı 07 CFF 122 plakalı motosiklet, Sorgun Bulvarı'ndan Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ne çıkan U.K yönetimindeki 39 ADU 469 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden R.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı R.K. ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
