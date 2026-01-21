Haberler

Manavgat'ta kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, kapalı kasa kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Tuba Bayrak yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesinde kavşakta kapalı kasa kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan K'nın kullandığı 07 BTP 564 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Tuba B'nin kullandığı 07 BID 610 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün DUR tabelası olmasına rağmen durmayıp geçmesi sonucunda meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tuba Bayrak, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
