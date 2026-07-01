Kamyonete çarpmamak için fren yaptı, devrilen motosikletiyle sürüklenip yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan kapalı kasa kamyonete çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Kontrolden çıkarak motosikleti ile birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametinden gelip İbrahim Sözen Gençlik Merkezi istikametine seyir halindeki Seher S.'nin kullandığı 07 BZU 131 plakalı motosiklet, Adliye Kavşağı'na geldiğinde Çetin Emeç Caddesi'ne giren Menderes A.'nın kullandığı 07 BUE 305 plakalı kapalı kasa kamyonete çarpmamak için fren yaptı. Ani fren ile motosikletin kontrolünü kaybeden Seher S. devrilerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Seher S., tedavisini yaptırmak üzere kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı