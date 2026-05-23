Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat'ta kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin iptal olduğu belirlendi ve 200 bin TL para cezası uygulandı.

Manavgat ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrolde, sürücü belgesinin iptal edildiği belirlenen motosiklet sürücüsüne 200 bin TL ceza uygulandı.

Kaza, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde İmam K'nin kullandığı 48 ASU 190 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Şefik Y'nin kullandığı 34 GBN 083 plakalı kamyonetin çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazanın ardından yapılan kontrolde sürücü belgesinin iptal edildiği belirlenen motosiklet sürücüsüne 200 bin TL para cezası uygulanırken, kendisini iyi hissetmediğini belirten motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından tedavisini yaptırmak üzere kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. - ANTALYA

