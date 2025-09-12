Haberler

Manavgat'ta Motosiklet ile Tur Aracı Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet ile Tur Aracı Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosiklet ile tur aracının çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet ile tur aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4044 Sokak'ta seyir halindeki Habip E.'nin kullandığı 07 CBA 973 plakalı motosiklet, sokak kesişiminde seyir halindeki Mustafa Ö.'nün kullandığı 06 DTD 431 plakalı hafif ticari tur aracıyla çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce hap bulundu! 75 yaşındaki adamın savunması bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.