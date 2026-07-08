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Manavgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Manavgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Titreyengöl-Acısu Kavşağı'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi ile Acısu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acısu Caddesi'nde Sorgun Bulvarı istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 07 BDD 584 plakalı motosiklet, kavşağa çıkan İsrafil Ç. yönetimindeki 68 AV 027 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet Yesevi Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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