Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet kavşakta çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ç.'nin kullandığı 07 CCZ 823 plakalı motosiklet, Koray T.'nin kullandığı 38 AGG 174 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı