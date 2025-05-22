Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali: Elektrikli Bisikletli İki Kişi Yaralandı

Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali: Elektrikli Bisikletli İki Kişi Yaralandı
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Manavgat'ta bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı elektrikli bisiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motorlu bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Sorgun-Antbirlik kavşağında meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali yapan Mehmet E. Y.'nin kullandığı 06 KTL 65 plakalı otomobil, seyir halindeki Orhan C.'nin kullandığı 07 BIS 613 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Orhan C. ve arkasında yolcu olarak bulunan Sözdar B. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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