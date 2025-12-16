Haberler

Otomobille hafif ticari aracın çarpışması kamerada

Otomobille hafif ticari aracın çarpışması kamerada
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çarpışma anı yer aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokak kesişiminde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi 7007 Sokak ile 7001 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7001 Sokak'ta seyreden otomobil, sokak kesişiminde Tugayoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil park halindeki başka bir araca çarptıktan sonra durabildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Transporter'in kavşak sisteminde araca çarptığı anlar ve ardından otomobilin 7001 Sokak üzerinde park halindeki bir başka otomobile çarptığı görüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. - ANTALYA

