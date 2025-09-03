Haberler

Manavgat'ta Kargo Aracıyla Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Manavgat'ta Kargo Aracıyla Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kargo aracı ve otomobil arasında meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo aracıyla aynı istikamette seyir halindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8114 Sokak'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.'nın kullandığı 07 ATA 857 plakalı Yurtiçi Kargo'ya ait araç ile yolun diğer şeridinde aynı istikamette seyir halindeyken, yolun taşlarla kapatılmış olması nedeniyle diğer şeride geçen Burhan S.'nin kullandığı 34 HCG 500 plakalı otomobil çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve araçlarda hasarın oluştuğu kazanın ardından olay yerine ambulans çağrılmasına rağmen araç sürücüleri kendilerini iyi hissettiklerini belirterek tedaviyi kabul etmediler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, 'Ligin yıldızı yapayım' dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor

"Ligin yıldızı yapayım" dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.