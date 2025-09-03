Manavgat'ta Kargo Aracıyla Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo aracıyla aynı istikamette seyir halindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8114 Sokak'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.'nın kullandığı 07 ATA 857 plakalı Yurtiçi Kargo'ya ait araç ile yolun diğer şeridinde aynı istikamette seyir halindeyken, yolun taşlarla kapatılmış olması nedeniyle diğer şeride geçen Burhan S.'nin kullandığı 34 HCG 500 plakalı otomobil çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan ve araçlarda hasarın oluştuğu kazanın ardından olay yerine ambulans çağrılmasına rağmen araç sürücüleri kendilerini iyi hissettiklerini belirterek tedaviyi kabul etmediler. - ANTALYA