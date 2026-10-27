Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Manavgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Celal B.'nin kullandığı 34 SZ 6621 plakalı araç Çolaklı kamp kavşağına geldiğinde Mustafa A.'nın kullandığı 64 KH 501 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok

Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Samsun'da balayına çıkacağı gün araçta bıçak yarasıyla bulundu! 3 günlük evli diyetisyen ameliyata alındı

3 gün önce evlendi! Balayı sabahı araçta bıçak yarasıyla bulundu
Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

Aslı Baş davası ertelendi, sanık duruşmalardan muaf tutuldu
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

45 yaşında üçüncü kez anne oldu: Büyülü küçük insan
Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

Atılan manşetler bomba! Bütün dünya derbiyi konuşuyor