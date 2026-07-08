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Manavgat'ta hafif ticari araç sulama kanalına düştü

Manavgat'ta hafif ticari araç sulama kanalına düştü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan olmazken, mahalle muhtarı köprünün dar olduğunu belirterek düzenleme yapılmasını istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç sulama kanalına düşerken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Odaönü Mahallesi Yukarı Oba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö.'nün kullandığı 34 PNY 265 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan olmadı.

Kanala sık sık araç düştüğüne dikkat çeken Odaönü Mahallesi Muhtarı Süleyman Atik, yoldaki köprünün dar olduğunu belirterek, bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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