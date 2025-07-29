Manavgat'ta 75 Yaşındaki Adam Kız Kardeşi Tarafından Ölü Bulundu

Manavgat'ta 75 Yaşındaki Adam Kız Kardeşi Tarafından Ölü Bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet İnce, tek başına yaşadığı evinde kız kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnce'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Manavgat ilçesinde 75 yaşındaki vatandaş tek başına yaşadığı evinde aynı binada yaşayan kız kardeşi tarafından ölü olarak bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Aşağı Hisar Mahallesi 4604 sokak No.19/1 adresine gelen 112 sağlık ekibi, yapmış olduğu kontrolde 75 yaşındaki Mehmet İnce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 katlı binanın 1. katında tek başına yaşadığı belirlenen Mehmet İnce'nin bilinen bir rahatsızlığının olmadığı, üst katta oturan kız kardeşi tarafından evde hareketsiz bulunduğu bildirildi. İnce'nin cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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