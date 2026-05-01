Manavgat'ta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.B.O. isimli işletmede arama yapıldı.

Piyasa değeri 630 bin lira

Yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 630 bin lira olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

