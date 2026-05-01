Manavgat'ta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza; Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki 3 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Zincirleme kaza nedeniyle araçlarda bulunan 2 çocuk yaralandı. Kazanın ardından araçların yolun bir şeridini kapatması nedeniyle D-400 kara yolunda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle uzun süre yoldaki araç trafiği kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırılmalarının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı