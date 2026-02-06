Side büyük plajda günübirlik 15 işletme yıkıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side büyük plajda bulunan 15 günübirlik işletme Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkım kararı doğrultusunda işletme sahipleri tarafından yıkıldı.

Side'nin Sorgun tarafında büyük plajdaki işletmeler tahliye edilmeye başlandı. Bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda olması sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Tahsisin yapılmasının ardından Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından plajda bulunan 15 günübirlik tesise yazı gönderilerek 15 gün içerisinde tahliye edilmesi talep edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda işletmeler sahipleri tarafından yıkılarak tahliye edilmeye başlandı. Tahliyelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Yıkımlar sırasında bölgede jandarma ekipleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ve denetimlerin yapıldığı gözlendi. - ANTALYA